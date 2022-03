Minister Tonin obiskal logaški center za begunce

Logatec, 12. marca - Minister za obrambo Matej Tonin si je danes ogledal nastanitvene objekte za begunce v Logatcu, so sporočili z ministrstva. Ocenil je, da je za begunce iz Ukrajine dobro poskrbljeno. "Slovenija je tudi tokrat pokazala svoj čut za sočloveka in se humanitarno izkazala," je poudaril in se zahvalil prebivalcem Logatca za topel sprejem beguncev.