Izidi nordijske kombinacije

* Izidi: - moški (skok in 10 km): 1. Jarl Magnus Riiber (Nor) 23:48,9 2. Johannes Lamparter (Avt) + 38,1 3. Jörgen Graabak (Nor) 44,2 4. Vinzenz Geiger (Nem) 44,4 5. Ilkka Herola (Fin) 47,3 6. Akito Watabe (Japo) 1:27,7 7. Kristjan Ilves (Nor) 1:34,7 8. Franz-Josef Rehrl (Avt) 1:36,0 9. Ryota Yamamoto (Jap) 1:38,0 10. Eric Frenzel (Nem) 1:40,2 ... 44. Gašper Brecl (Slo) 6:01,1 - vrstni red v svetovnem pokalu: 1. Johannes Lamparter (Avt) 1202 2. Jarl Magnus Riiber (Nor) 1183 3. Vinzenz Geiger (Nem) 919 4. Joergen Grabaak (Nor) 733 5. Kristjan Ilves (Est) 603 6. Eric Frenzel (Nem) 584 7. Jens Luraas Oftebrö (Nor) 578 8. Terence Weber (Nem) 530 9. Mario Seidl (Avt) 509 10. Akito Watabe (Jap) 492 ... 50. Vid Vrhovnik (Slo) 8