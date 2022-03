Evropske sile svarijo Rusijo, naj ne izkorišča pogajanj z Iranom

Dunaj, 12. marca - Francija, Velika Britanija in Nemčija so danes posvarile Rusijo glede njene zahteve, da se ji pisno zagotovi pravica do proste trgovine z Iranom ne glede na morebitne sankcije. Opozorile so, da takšne zahteve ovirajo jedrska pogajanja in ogrožajo dogovor o obnovi jedrskega sporazuma z Iranom.