V Srbiji od danes brez covidnih potrdil in omejitev zbiranja v zaprtih prostorih

Beograd, 12. marca - V Srbiji so z današnjim dnem odpravili covidna potrdila in tudi vse omejitve glede števila ljudi v zaprtih prostorih, poročajo srbski mediji. To med drugim pomeni, da lahko vsi kinematografi in gledališča znova delujejo tako kot pred pandemijo, za vstop v gostinske lokale pa ljudje tudi zvečer ne potrebujejo več nobenih potrdil.