Bronx prišel do prve zmage, na vrhu ostajata Dobovec in Litija

Ljubljana, 12. marca - Ekipa Bronx Škofije je v 16. krogu 1. SFL prišla do prve zmage v sezoni. Na gostovanju na Vrhniku je s 5:3 premagala Siliko. Vse štiri tekme so se sicer končale z gostujočo zmago, Hiša daril Ptuj je z 9:6 premagala Dobrepolje, Dobovec s 5:1 Mlinše, Litija pa z 2:0 Meteorplast Šic bar. Dobovec in Litija sta na vrhu poravnana s 35 točkami.