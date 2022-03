Dončić prvi strelec Dallasa ob zmagi nad Houstonom

Houston, 12. marca - Košarkarji Dallas Mavericks so serijo petih zaporednih gostovanj v severnoameriški ligi NBA začeli z zmago. Houston Rockets so premagali s 113:100, slovenski zvezdnik Luka Dončić je k uspehu prispeval 30 točk, 14 skokov in šest podaj. To je bila šesta zmaga Teksašanov na zadnjih sedmih obračunih.