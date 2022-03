Newyorške borze končale v rdečem

New York, 11. marca - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v rdečem, na kar je vplivalo nadaljevanje ukrajinske krize. ZDA, Evropska unija in države G7 so napovedale prekinitev običajnega trgovanja z Moskvo, Washington in Bruselj pa sta ob tem zmanjšala izvoz luksuznega blaga v Rusijo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.