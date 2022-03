Predstavniki političnih strank na predvolilnem soočenju o izzivih mlajše in starejše populacije

Ljubljana, 11. marca - Predstavniki osmih političnih strank so na današnjem predvolilnem soočenju v organizaciji Medgeneracijske koalicije Slovenije soočili mnenja o stanovanjski problematiki, štipendijski politiki, pokojninski reformi, trgu dela in trajnostni mobilnosti. Odgovarjali so tudi na vprašanja o možnostih sprememb volilne zakonodaje.