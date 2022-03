V Kranju pogrešana mladoletna Noa Krelj

Kranj, 11. marca - Od danes je pogrešana mladoletna Noa Krelj iz Kranja, ki so jo nazadnje opazili okoli 13. ure na glavni avtobusni postaji Kranj. Pogrešana ima daljše svetle lase, je visoka okoli 170 centimetrov in normalne postave. Oblečena je v temno bundo, temne hlače in črno-roza obutev, so sporočili s Policijske uprave Kranj.