Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (11. 3.)

Ljubljana, 11. marca - Tuje tiskovne agencije so povzele poročanje STA o dezinformacijah na temo brezpilotnega vojaškega letala iz Ukrajine, ki naj bi preletelo tudi Slovenijo. Poročale so tudi o političnem sporočilu Janeza Janše Ukrajini, v podporo njenemu članstvo v EU in humanitarni misiji, ki je poskrbela tudi za več deset ukrajinskih beguncev v Sloveniji.