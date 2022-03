Države G7 odločene dodatno mednarodno osamiti Rusijo

Berlin, 11. marca - Države skupine G7 so odločene z nadaljnjimi sankcijami okrepiti pritisk na Rusijo in jo dodatno mednarodno osamiti. Tako naj bi Rusiji odvzeli status "države z največjimi ugodnostmi" na trgih teh držav. Sankcije naj bi doletele tudi rusko elito, med drugim z omejitvijo dostopa do luksuznega blaga. Tem sankcijam se bo pridružila tudi EU.