Petkovi protestniki podprli pravico do protestiranja

Ljubljana, 11. marca - Petkovi protestniki so se tudi danes zbrali na Trgu republike, kjer so podprli pravico do protestiranja in izražanja mnenj. Vladi Janeza Janše so očitali, da s politično in policijsko represijo te pravice v Sloveniji ogroža. Od vlade in državnega odvetništva so zahtevali, da odstopita od tožb, ki jih sprožata zoper protestnika Jašo Jenulla.