Izidi prvega dne SP v poletih

* Izidi, SP, prvi dan (2/4): 1. Marius Lindvik (Nor) 457,5 točke (232,5 m/226,5 m) 2. Stefan Kraft (Avt) 451 (225,5/230) 3. Domen Prevc (Slo) 437,6 (231,5/222,5) 4. Timi Zajc (Slo) 436,5 (242,5/218) 5. Anže Lanišek (Slo) 426,6 (230/211,5) 6. Robert Johansson (Nor) 420,2 (231/206) 7. Peter Prevc (Slo) 419,6 (236/207,5) 8. Michael Hayböck (Avt) 409,5 (227,5/209) 9. Johann Andre Forfang (Nor) 407,8 (223/212) 10. Ryoyu Kobayashi (Jap) 402,8 (204,5/208,5) ...