Izzivi prihodnje vlade: V gospodarstvu za davčno razbremenitev plač in za talente privlačno poslovno okolje

Ljubljana, 14. marca - V Združenju Manager in Klubu slovenskih podjetnikov (SBC) si s ciljem rasti produktivnosti in dodane vrednosti v gospodarstvu ter ustvarjanja ugodnih razmer za razvoj domačih in tujih talentov od vlade po volitvah želijo ukrepov za davčno razbremenitev plač pa tudi drugih korakov za bolj spodbudno in za talente privlačno poslovno okolje.