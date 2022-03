Rusija v VS ZN obtožila ZDA, da so v Ukrajini razvijale biološko orožje

New York, 11. marca - Ruski veleposlanik pri ZN Vasilij Nebenzija je danes v Varnostnem svetu Združenih narodov ZDA obtožil, da so več let v Ukrajini razvijale različno biološko orožje, ki naj bi bilo celo posebej prirejeno, da pobija Slovane. Dokumente o tem naj bi bilo mogoče najti na spletni strani ruskega ministrstva za obrambo.