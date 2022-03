V Kranju nov drevored

Kranj, 12. marca - V Mestni občini Kranj so ta teden odprli nov drevored na vzhodnem delu Ceste Rudija Šeliga. S tem so sklenili akcijo KR posvoji drevo, s katero želijo v sodelovanju z lokalnim prebivalstvom dodatno ozeleniti občino, ljudi pa aktivno vključiti v skrb za okolje. Nov drevored sestavlja 42 vijoličnih jelš, so v petek sporočili z občine.