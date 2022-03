Novomeški svetniki potrdili prostorske akte za novo stanovanjsko gradnjo v Bučni vasi

Novo mesto, 11. marca - Novomeški svetniki so na četrtkovi redni seji dokončno potrdili predlog odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Bučna vas - zahod oz. za tamkajšnjo novo stanovanjsko gradnjo. Sprejetje omenjenih prostorskih aktov bo omogočilo tudi ureditev prometne, okoljske, energetske in komunikacijske infrastrukture, so sporočili z novomeške občine.