London/Frankfurt/Pariz, 11. marca - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes večinoma zvišali. Na vlagatelje je pozitivno vplivalo dejstvo, da sta Rusija in Ukrajina pripravljeni na nadaljnja pogajanja za končanje vojne. Cene nafte so pridobile, tečaj evra pa je izgubil.