Vrh EU med rusko vojno v Ukrajini z versajsko izjavo za krepitev suverenosti

piše Petra von Wüllerstorff

Pariz, 11. marca - Voditelji članic EU so šestnajsti dan ruske vojne v Ukrajini v Versaillesu sprejeli izjavo, s katero se zavezujejo h krepitvi evropske suverenosti, zlasti s postopno odpravo odvisnosti od ruske energije in povečanjem obrambnih zmogljivosti. Ukrajini so zatrdili, da sodi v evropsko družino, a izpostavili, da hitre poti v unijo ni.