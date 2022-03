V Velikih Malencah pri Brežicah odprli krajevni večnamenski dom

Brežice, 11. marca - V Velikih Malencah pri Brežicah so danes uradno odprli novozgrajeni energetsko varčni večnamenski dom krajanov. Brežiška občina je za njegovo gradnjo odštela približno 460.000 evrov lastnega denarja. Z novogradnjo so nadomestili v veliki poplavi leta 2010 poplavljeni in močno načeti dom krajanov, je ob odprtju povedal brežiški župan Ivan Molan.