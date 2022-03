Janša v DZ tudi o pripravljenosti Slovenije na varnostne, energetske in politične spremembe

Ljubljana, 14. marca - DZ bo danes s poslanskimi vprašanji premierju Janezu Janši in ministrom začel zadnje redno zasedanje v aktualnem sklicu. Vprašanja predsedniku vlade so tokrat povezana z aktualnimi razmerami v državi, vladnimi ukrepi ob višanju cen energentov in življenjskih potrebščin ter pripravljenosti Slovenije na varnostne, energetske in politične spremembe.