Po prvi seriji Vikersunda vodi Lindvik pred Laniškom in Zajcem

Vikersund, 11. marca - Olimpijski prvak Norvežan Marius Lindvik (227,4 točke) vodi po prvi seriji svetovnega prvenstva v poletih v domačem Vikersundu. Odlično so nastopili tudi vsi štirje Slovenci, ki so se vsi zvrstili med najboljšo sedmerico. Anže Lanišek (220,1) je na drugem mestu, Timi Zajc (220) je tretji, Peter Prevc (219) peti in Domen Prevc (215) sedmi.