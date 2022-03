Postopek pridobitve statusa začasne zaščite bo precej hitrejši od postopka za azil

Ljubljana, 11. marca - Begunci iz Ukrajine lahko v Sloveniji zaprosijo za začasno zaščito po zakonu o začasni zaščiti razseljenih oseb. Postopek pridobitve statusa začasne zaščite je hiter in poenostavljen in omogoča beguncem bivanje v Sloveniji za čas enega leta, so poudarili na današnji novinarski konferenci ministrstva za notranje zadeve.