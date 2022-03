Podgoršek pri upravljanju z divjadjo za upoštevanje celovitega ekosistema

Celje, 11. marca - Strateški lovsko upravljalski načrti morajo čim bolj upoštevati in s tem obvladovati vsa pomembna področja, to je lova, gozda, okolja in kmetijstva, je na okrogli mizi v okviru sejma Agritech izpostavil kmetijski minister Jože Podgoršek. Pred seboj moramo imeti celovit ekosistem, je poudaril.