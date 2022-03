Vlhova ubranila tri stotinke prednosti pred Bassinovo, tri Slovenke v finalu

Are, 11. marca - Petra Vlhova vodi po prvi vožnji predzadnjega ženskega veleslaloma za svetovni pokal v sezoni 2021/22 v Areju na Švedskem. Zgolj tri stotinke sekunde na drugem mestu zaostaja Italijanka Marta Bassino. Drugo vožnjo so si zagotovile tri Slovenke od štirih, Ana Bucik, Andreja Slokar in Tina Robnik s 17., 21. in 26. časom.