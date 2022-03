Razpisna sredstva za sofinanciranje čebelarske opreme

Ljubljana, 11. marca - Kmetijsko ministrstvo je v današnjem uradnem listu objavilo javna razpisa za sofinanciranje čebelarske opreme in za racionalizacijo sezonske selitve panjev v programskem letu 2022. Za prvi ukrep je v letošnjem programskem obdobju namenjenih do 380.000 evrov, za drugega pa do 26.000 evrov.