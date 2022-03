Bolgarija bi gostila morebitno srečanje Zelenski-Putin

Sofija, 11. marca - Bolgarija, članica EU in Nata, je danes sporočila, da je pripravljena gostiti morebitne pogovore med predsednikom Rusije in Ukrajine, Vladimirjem Putinom in Volodimirjem Zelenskim. Drugih podrobnosti bolgarske oblasti niso navedle, so pa v Sofiji dodali, da se bodo pri morebitni organizaciji uskladili z Evropsko unijo.