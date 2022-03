Ljubljanska borza: Indeks teden sklenil nad gladino

Ljubljana, 11. marca - Osrednji indeks Ljubljanske borze SBI TOP je trgovalni teden sklenil nad gladino. Navzgor so ga povlekle delnice Telekoma, Triglava, Cinkarne in Save Re, medtem ko so se pocenile delnice Luke in Krke. Slednje so bile z 1,33 milijona evrov poslov najbolj prometne. Skupni promet je dosegel 2,52 milijona evrov.