Vrh EU z versajsko izjavo za krepitev suverenosti v senci ruske vojne v Ukrajini

Pariz, 11. marca - Voditelji članic EU so danes v Versaillesu v senci ruske vojne v Ukrajini sprejeli izjavo, s katero se zavezujejo k nadaljnjim odločnim korakom za krepitev evropske suverenosti, zlasti s postopno odpravo odvisnosti od ruske energije in krepitvijo obrambnih zmogljivosti. Napovedali so tudi četrti sveženj sankcij proti Rusiji.