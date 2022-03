Telekom Slovenije ukrajinskim beguncem podaril predplačniške kartice

Ljubljana, 11. marca - Telekom Slovenije je Kulturnemu društvu Ljubljana - Kijev za humanitarno pomoč prebivalcem Ukrajine doniral 20.000 evrov. Društvu je podaril tudi predplačniške kartice SIM s prednaloženim dobroimetjem za ljudi, ki so se zatekli v Slovenijo in bivajo pri sorodnikih ali prijateljih, so sporočili iz Telekoma Slovenije.