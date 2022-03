Ruska ofenziva se širi na zahod Ukrajine

pripravila Simona Grmek

Kijev/Moskva/Bruselj/Ženeva/Washington, 11. marca - Ruska ofenziva v Ukrajini se še naprej zaostruje. Ruske sile so prvič od začetka invazije napadle mesta na zahodu Ukrajine, poročajo o novih smrtnih žrtvah. Voditelji EU so Ukrajini sicer izrazili nadaljnjo podporo, a Kijev želenih jamstev glede članstva v uniji ni dobil. Napovedali so tudi nov, četrti sveženj sankcij proti Rusiji.