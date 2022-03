Evropska komisija zbira mnenja glede revizije direktive o nevarnih snoveh v elektronski opremi

Bruselj, 11. marca - Evropska komisija je začela javno posvetovanje o reviziji direktive o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi. Mnenja o tem, kako bi direktiva lahko učinkoviteje izpolnjevala svoje cilje, je mogoče posredovati prek spleta do 2. junija, so danes sporočili iz Bruslja.