Fajonova o nujnosti političnega dogovora za soočanje s posledicami vojne v Ukrajini

Ljubljana, 11. marca - Predsednica SD Tanja Fajon je na današnji novinarski konferenci izrazila obžalovanje, da se slovenski politični vrh s stroko ni pripravljen pogovoriti o izzivih na področju gospodarstva, energetike in varnostne politike zaradi vojne v Ukrajini. Znova je tudi pozvala predsednika vlade in države k sklicu političnega in gospodarskega vrha.