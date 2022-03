Izidi smučarskega teka v Falunu

* Izidi, sprint, klasično: - moški: 1. Richard Jouve (Fra) 3:03,62 2. Joni Maki (Fin) + 0,49 3. Lucas Chanavat (Fra) 0,52 4. Sivert Wiig (Nor) 1,41 5. Federico Pellegrino (Ita) 2,06 6. Lars Angar Hjelmeset (Nor) 13,18 ... - izpad v kvalifikacijah: 59. Vili Črv (Slo) - svetovni pokal, skupno (22): 1. Johannes Hoesflot Klaebo (Nor) 1375 točk 2. Aleksander Boljšunov (Rus) 878 3. Iivo Niskanen (Fin) 718 4. Richard Jouve (Fra) 614 5. Erik Valnes (Nor) 559 6. Paal Golberg (Nor) 489 ... 128. Vili Črv (Slo) 7 ... - sprint, končni vrstni red (8): 1. Richard Jouve (Fra) 568 2. Johannes Hoesflot Klaebo (Nor) 562 3. Lucas Chanavat (Fra) 461 ... 77. Vili Črv (Slo) 7 ... - ženske: 1. Jonna Sundling (Šve) 3:21,05 2. Anamarija Lampič (Slo) +8,41 3. Maja Dahlqvist (Šve) 9,54 4. Julia Kern (ZDA) 10,53 5. Nadine Fähndrich (Švi) 10,61 6. Maiken Caspersen Falla (Nor) 17,72 ... - svetovni pokal, skupno (22): 1. Natalija Neprjajeva (Rus) 973 2. Jessie Diggins (ZDA) 733 3. Ebba Andersson (Šve) 732 4. Krista Parmakoski (Fin) 713 5. Anamarija Lampič (Slo) 668 6. Heidi Weng (Nor) 669 ... 42. Eva Urevc (Slo) 114 ... - sprint, končni vrstni red (8): 1. Maja Dahlqvist (Šve) 638 2. Anamarija Lampič (Slo) 506 3. Jonna Sundling (Šve) 442 ... 20. Eva Urevc (Slo) 114 ...