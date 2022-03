Letos v projektu Leti, leti štorklja čakajo na Belino vrnitev

Ljubljana, 11. marca - V projektu Leti, leti štorklja Elektra Ljubljana in društva za proučevanje in opazovanje ptic, v okviru katerega so nekatere štorklje opremili z napravami GPS, letošnjo pomlad čakajo na vrnitev štorklje Bele. "Bela je prva od 10 opremljenih mladih belih štorkelj, ki se ji nasmiha možnost daljšega življenja," so zapisali.