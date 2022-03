V torek začetek sanacije cestišč v Vinjolah in Parecagu

Seča, 13. marca - Javno podjetje Okolje Piran bo v torek pričelo pripravljalna dela za sanacijo asfaltnih površin na voziščih v Vinjolah in v Parecagu. Dela bodo potekala na odseku ceste med naslovoma Seča 21 in Seča 30a v smeri proti Luciji. Zapore ceste za vsa motorna vozila bodo izvajali v odsekih po 100 metrov od 21. do 31. marca med 8. in 16. uro.