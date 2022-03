DFB odvzela častno članstvo nekdanjemu kanclerju Schröderju

Frankfurt, 11. marca - Nemška nogometna zveza (DFB) je danes odvzela status častnega člana nekdanjemu nemškemu kanclerju Gerhardu Schröderju, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Za ta korak so se odločili zaradi Schröderjeve odnosa do ruskega napada na Ukrajino in njegovih povezav z ruskim političnim in gospodarskim vrhom.