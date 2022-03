V reki Reki po več dneh sanacije povečini odstranili oljni madež

Ilirska Bistrica, 11. marca - Potem ko so v nedeljo na gladini reke Reke pri naselju Rečica opazili oljni madež, so onesnaženje do danes večinoma sanirali, je povedal poveljnik Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Ilirska Bistrica Klemen Škrab. Zaradi majhnega pretoka snov sicer odteka počasi, gasilci pa preventivno še pregledujejo vodostaj.