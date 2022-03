V Podbočju v povodju Sušice se obeta okrepitev protipoplavne zaščite

Krško/Podbočje, 11. marca - Podžupanja Mestne občine Krško Ana Somrak in direktor Direkcije RS za vode Roman Kramer sta v Krškem v četrtek podpisala sporazum o skupni izvedbi ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti v Podbočju v povodju Sušice. Naložbo so uvrstili v nacionalni načrt za okrevanje in odpornost, stala naj bi 1,2 milijona evrov, so sporočili s krške občine.