Evropski veleposlaniki v Sloveniji pohvalili enoten odziv EU na ukrajinsko krizo

Ljubljana, 11. marca - Več evropskih veleposlanikov v Sloveniji je danes v Hiši EU izpostavilo in pohvalilo enotnost odziva EU na humanitarno krizo, ki jo je povzročil ruski vojaški napad na Ukrajino. Ob tem so ponovno obsodili rusko agresijo in pozvali k nadaljnjim evakuacijam ukrajinskih civilistov ter koordinaciji ukrepov za pomoč beguncem znotraj EU.