Mineva 100 let od rojstva predstavnika beatniške generacije Jacka Kerouaca

Boston, 12. marca - Pred stotimi leti se je rodil ameriški pisatelj in pesnik Jack Kerouac, ki je bil z Williamom S. Burroughsom in Allenom Ginsbergom eden glavnih predstavnikov beatniške generacije. Zaslovel je z romanom Na cesti, ki naj bi ga napisal v enem zamahu oziroma v treh tednih na 37 metrov dolg zvitek papirja, objavil pa šele šest let pozneje.