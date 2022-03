Vrtovec za čimprejšnji embargo na uvoz ruske nafte in plina v EU

Ljubljana, 11. marca - EU mora takoj sprejeti embargo na uvoz ruske nafte in plina, saj bo le tako mogoče v Ukrajini zagotoviti mir, je prepričan minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec. Meni, da je mogoče ob trimesečnih zalogah preiti na dobavo neruske nafte, plina je v EU za to zimo dovolj, do naslednje pa da bi lahko prešli na dobavo prek Italije in Hrvaške.