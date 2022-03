Ljubljanska borza: SBI TOP dopoldne pridobil več kot odstotek

Ljubljana, 11. marca - Indeks SBI TOP je v dopoldanskem delu trgovanja na ljubljanski borzi pridobil 1,12 odstotka. Nad gladino so indeks potisnile predvsem delnice Krke in NLB. Slednje se gibljejo okoli 2,7 odstotka nad gladino. S Krkinimi delnicami so vlagatelji doslej opravili za skoraj 700.000 evrov prometa, med prometnejšimi so tudi delnice Zavarovalnice Triglav.