Mesec o predlagani novi obdavčitvi: Nore cene stanovanj niso več omejene na Ljubljano

Ljubljana, 11. marca - Cene stanovanj so po oceni koordinatorja Levice Luke Mesca "znorele", pojav pa ni več omejen le na Ljubljano. Levica želi to krizo nasloviti tudi z novo obdavčitvijo praznih stanovanj in večjih oz. dražjih nepremičnin. "Medtem ko govorimo, kako nam stanovanj primanjkuje in kako so draga, jih nekateri lastniki ne dajo niti v oddajo," je izpostavil.