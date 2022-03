Vreme: Dopoldne oblačno, popoldne se bo zjasnilo

Ljubljana, 11. marca - Danes dopoldne bo v zahodni in sprva tudi v osrednji Sloveniji oblačno, čez dan se bo jasnilo. Drugod bo pretežno jasno. Pihal bo veter vzhodnih smeri, v večjem delu Primorske šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 7, na Primorskem do 10 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V soboto bo jasno in hladno. Pihal bo vzhodni veter, v Vipavski dolini in na Krasu pa šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od -11 do -4, na Primorskem od -4 do 1, najvišje dnevne od 4 do 8, na Primorskem do 11 stopinj Celzija.

Obeti: V nedeljo in ponedeljek se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme. V nedeljo bo zapihal jugozahodni veter. Dnevi bodo toplejši.

Vremenska slika: Nad vzhodno in delom srednjo Evrope ter nad Balkanom in severnim Sredozemljem je območje visokega zračnega tlaka. Od severovzhoda priteka nad naše kraje hladen in vse bolj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Pretežno jasno bo, danes dopoldne v Istri ter v sosednjih krajih Italije in na avstrijskem Koroškem zmerno do pretežno oblačno. Ob severnem Jadranu bo pihala šibka do zmerna burja.

Biovreme: Danes in v soboto bo vpliv vremena na počutje in razpoloženje ljudi ugoden.