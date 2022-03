Vlada podrobneje opredelila pomoč kmetijstvu zaradi višjih cen energentov

Ljubljana, 11. marca - Vlada je na četrtkovi dopisni seji izdala odlok o finančnem nadomestilu zaradi vpliva povečanja cen mineralnih gnojil in energentov na kmetijsko pridelavo, s katerim je predpisala podrobnejše pogoje pomoči, pa tudi postopek pridobitve in morebitnega vračila. Nadomestilo naj bi prejelo 56.000 nosilcev kmetijskih gospodarstev in 11.000 čebelarjev.