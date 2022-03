Trenutna izpostavljenost Skupine Triglav posledicam vojnega dogajanja v Ukrajini nizka

Ljubljana, 11. marca - Trenutna izpostavljenost Skupine Triglav razmeram, ki so posledica vojnega dogajanja v Ukrajini ter sankcij proti Rusiji in Belorusiji, je omejena in nizka. Prihodnje negotovosti pa izhajajo predvsem iz vpliva teh razmer na finančne trge, je danes objavila Zavarovalnica Triglav.