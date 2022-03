Ruska vojska prvič sprožila napade na zahodu Ukrajine

Lvov, 11. marca - Ruska vojska je prvič od začetka invazije na Ukrajino napadla tudi mesta na zahodu te države. Med drugim o eksplozijah poročajo iz Ivano-Frankivska in Lucka. O letalskih napadih, ki so zahtevali najmanj eno smrtno žrtev, pa poročajo tudi iz Dnepra. Rusija medtem trdi, da so proruski separatisti zasedli mesto Volnovaha v bližini Mariupolja.