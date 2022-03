Azijske borze večinoma s padcem

Tokio, 11. marca - Delnice na borzah v Aziji so se danes večinoma pocenile in sledile četrtkovemu trendu v ZDA. Vlagatelje skrbi, da bo vojaški konflikt v Ukrajini dolgotrajen ter da bi lahko centralne banke v ZDA in Evropi zaradi visoke inflacije bolj agresivno zaostrile denarno politiko, poročajo tuje tiskovne agencije.