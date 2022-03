Kralji doma izgubili po podaljšku

Los Angeles, 11. marca - Ekipa Los Angeles Kings je v severnoameriški hokejski ligi NHL po podaljšku doma izgubila s San Jose Sharks, bilo je 3:4. Čeh Tomaš Hertl je srečanje odločil po minuti in 13 sekundah dodatka. Anže Kopitar je v 21 minutah in 27 sekundah na ledu za domače sprožil tri strele in ostal brez točke, njegova ekipa pa je končala niz treh zmag.